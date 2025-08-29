На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитрий Дибров о запое из-за развода: «Приду не отдохнувшим, а мобилизованным»

Телеведущий Дмитрий Дибров: вернусь на ТВ не отдохнувшим, а мобилизованным
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что переживает не самые веселые времена в жизни и пытается справиться со стрессом, общаясь с поклонниками на прямых эфирах. Слова шоумена передает Telegram-канал «Светский хроник».

Дибров возмутился, что его якобы уличили «в запое» на фоне развода со своей супругой Полиной. Он обвинил в распространении недостоверной информации «несчастное сообщество инфоглистов».

«Я каждый будний вечер в прямом эфире. Видите, какая здесь есть польза? Она заставляет мобилизовываться», — заявил телеведущий и добавил: «А завтра у меня целых три съемки за день. Я приду на Первый канал абсолютно натренированным за лето. Я приду туда не отдохнувшим, а мобилизованным».

29 июля издание kp.ru сообщило, что Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной спустя 16 лет брака. Позднее СМИ раскрыли, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. У семьи любовника Дибровой шестеро детей, последний из которых родился год назад.

Интересы Дмитрия Диброва представляет Александр Добровинский, а защиту Елены Товстик взяла на себя Екатерина Гордон.

Накануне издание «СтарХит» сообщило, что Роман Товстик изменил Полине Дибровой с адвокатом Екатериной Гордон. Инсайдер издания заявлял, что защитница общалась с миллиардером по вопросам развода, но их «обсуждение зашло слишком далеко».

Ранее адвокат Гордон назвала вбросом Добровинского новость о своей связи с Товстиком.

