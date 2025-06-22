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Шаляпин ответил на слухи об отцовстве дочери Виталины Цымбалюк-Романовской

Певец Шаляпин заявил, что не является отцом дочери Виталины Цымбалюк-Романовской
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ТНТ

Певец Прохор Шаляпин признался в беседе с изданием «СтарХит», что не является отцом дочери бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.

Слухи о родстве Шаляпина и дочери Цымбалюк-Романовской появились после того, как артист стал донором спермы. Певец рассказывал, что помог одной девушке завести ребенка. Поклонники предположили, что этой дамой может быть бывшая жена Армена Джигарханяна. Шаляпин уверил, что это просто совпадение.

«Я никакого отношения к ребенку Виталины не имею. В донорстве я участвовал, да, и мне сказали, что все там было хорошо. Только это было не с Виталиной», — поделился певец.

Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис, которой не стало в сентябре 2021 года.

Ранее Шаляпин объяснил, зачем дарит женщинам свои голые портреты.

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