Звезда «Папиных дочек» задолжал почти 2 млн рублей

Актер Михаил Казаков, который исполнил роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», задолжал более 1,8 млн рублей, в том числе по кредитам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

В них говорится, что приставы из Тверской области возбудили против артиста десять исполнительных производств в 2022-2024 годах. Пять из них касаются взыскания задолженности по кредитам, три из которых были прекращены из-за того, что приставам не удалось установить местонахождение Казакова, информацию о его финансах и активах. Однако по двум другим производствам актер накопил свыше 1,3 млн рублей долгов по кредитным платежам и 94,8 тыс. рублей исполнительского сбора.

До этого заслуженный артист России Андрей Казаков — звезда сериалов «Папины дочки», «Чернобыль», «Счастливы вместе», «Склифосовский» и театральный актер остался без единственного жилья из-за действий друга-юриста, который предположительно пытается уйти от ответственности на СВО.

Ранее дочь Михаила Казакова заявила, что актер был домашним тираном.