На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Папиных дочек» задолжал почти 2 млн рублей

Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков задолжал более 1,8 млн рублей
true
true
true
close
kazakovfly/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Михаил Казаков, который исполнил роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», задолжал более 1,8 млн рублей, в том числе по кредитам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

В них говорится, что приставы из Тверской области возбудили против артиста десять исполнительных производств в 2022-2024 годах. Пять из них касаются взыскания задолженности по кредитам, три из которых были прекращены из-за того, что приставам не удалось установить местонахождение Казакова, информацию о его финансах и активах. Однако по двум другим производствам актер накопил свыше 1,3 млн рублей долгов по кредитным платежам и 94,8 тыс. рублей исполнительского сбора.

До этого заслуженный артист России Андрей Казаков — звезда сериалов «Папины дочки», «Чернобыль», «Счастливы вместе», «Склифосовский» и театральный актер остался без единственного жилья из-за действий друга-юриста, который предположительно пытается уйти от ответственности на СВО.

Ранее дочь Михаила Казакова заявила, что актер был домашним тираном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами