Юрий Антонов рассказал, сколько тратит на корм для домашнего зоопарка

Народный артист России Юрий Антонов рассказал в новом интервью, сколько тратит на корма для домашних питомцев. Его цитирует «Пятый канал».

По данным СМИ, в усадьбе музыканта живут 40 кошек, 17 собак, 20 белок, утки и гуси, один петух, павлины и фазаны, а также декоративные рыбки.

«Коты кушают лучше нас. В месяц, я думаю, тысяч 40-50, даже побольше. Это только корма! Я покупаю много пшеницы, кукурузу, у меня же там зоопарк целый!» — рассказал Антонов.

Антонов также рассказал, что не будет, по примеру западных звезд, оставлять наследство животным.

«Они не поймут меня, животные. Им все равно ничего не достанется, как бы я ни хотел. Много найдется желающих», — заключил он.

В июле Юрий Антонов, в последние годы борющийся с последствиями травмы ноги, неожиданно выступил на фестивале «Славянский базар в Витебске».

Ранее зоозащитники пристыдили Карди Би за сумки Birkin.