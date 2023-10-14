Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрий Антонов рассказал, сколько тратит на корм для домашнего зоопарка

Певец Антонов тратит больше 50 тысяч рублей в месяц на корм для животных

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Юрий Антонов рассказал в новом интервью, сколько тратит на корма для домашних питомцев. Его цитирует «Пятый канал».

По данным СМИ, в усадьбе музыканта живут 40 кошек, 17 собак, 20 белок, утки и гуси, один петух, павлины и фазаны, а также декоративные рыбки.

«Коты кушают лучше нас. В месяц, я думаю, тысяч 40-50, даже побольше. Это только корма! Я покупаю много пшеницы, кукурузу, у меня же там зоопарк целый!» — рассказал Антонов.

Антонов также рассказал, что не будет, по примеру западных звезд, оставлять наследство животным.

«Они не поймут меня, животные. Им все равно ничего не достанется, как бы я ни хотел. Много найдется желающих», — заключил он.

В июле Юрий Антонов, в последние годы борющийся с последствиями травмы ноги, неожиданно выступил на фестивале «Славянский базар в Витебске».

Ранее зоозащитники пристыдили Карди Би за сумки Birkin.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий