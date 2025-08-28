На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макаревичу подарили только три подсолнуха на выступлении в Батуми

Shot: музыкант Макаревич спел три песни для полупустой площадки
true
true
true
close
andrey_makarevich/Telegram

На выступлении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) была полупустая площадка. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, Макаревич вместе с супругой Эйнат Кляйн устроил дегустацию вина собственного производства в Батуми. По их данным, артист обещал не только обсуждения алкогольного напитка, но исполнение своих хитов. Музыкант спел три песни.

По утверждению SHOT, Макаревич поблагодарил зрителей за то, что они пришли к нему, «а не на концерт Земфиры» (признана в РФ иностранным агентом). Певцу подарили только три подсолнуха.

В апреле Telegram-канал «Хуже и не скажешь» заявил, что Макаревич пообещал дать «бешеный концерт» в Киеве после завершения конфликта на Украине.

После начала специальной военной операции на Украине весной 2022 года Андрей Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил музыканта в реестр иностранных агентов.

В сентябре 2023-го Макаревич закрыл ИП в России. Он использовал его для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Также известно, что в апреле 2023 года артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

Ранее Макаревич выставил на продажу вещи в Израиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами