Макаревичу подарили только три подсолнуха на выступлении в Батуми

На выступлении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) была полупустая площадка. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, Макаревич вместе с супругой Эйнат Кляйн устроил дегустацию вина собственного производства в Батуми. По их данным, артист обещал не только обсуждения алкогольного напитка, но исполнение своих хитов. Музыкант спел три песни.

По утверждению SHOT, Макаревич поблагодарил зрителей за то, что они пришли к нему, «а не на концерт Земфиры» (признана в РФ иностранным агентом). Певцу подарили только три подсолнуха.

В апреле Telegram-канал «Хуже и не скажешь» заявил, что Макаревич пообещал дать «бешеный концерт» в Киеве после завершения конфликта на Украине.

После начала специальной военной операции на Украине весной 2022 года Андрей Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил музыканта в реестр иностранных агентов.

В сентябре 2023-го Макаревич закрыл ИП в России. Он использовал его для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Также известно, что в апреле 2023 года артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

Ранее Макаревич выставил на продажу вещи в Израиле.