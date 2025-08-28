На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Виталий Гогунский о боязни остаться актером одной роли: «Я бы Кузю еще 10 лет играл»

Актер Виталий Гогунский заявил, что готов играть Кузю из «Универа» еще 10 лет
true
true
true
close
7 Арт Медиа

Звезда популярного ситкома «Универ» Виталий Гогунский, известный зрителям по роли Кузи, открыто заявил, что не испытывает страха стать актером одной роли. Его слова передает kp.ru.

«Я бы, честно говоря, Кузю вот еще 10 лет играл», — заявил артист.

В интервью актер провел параллель со звездами мирового кинематографа Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом, отметив, что даже они часто играют похожих персонажей.

«Даже мой любимый Брэд Питт… Есть определенные штампы, которые заходят — например, как он там плачет», — поделился своими наблюдениями Гогунский.

По словам актера, роль Кузи помогла ему сохранить ощущение молодости, поскольку персонаж практически не менялся на протяжении всего сериала. Сейчас Гогунский с энтузиазмом относится к развитию своего героя в новом проекте «Кузя. Путь к успеху», где его персонаж становится успешным предпринимателем и переезжает в деревню.

«Я прочитал сценарий, у меня это хороший признак, когда я начинаю смеяться на стадии того, что я прочитал. Будем сейчас это снимать. Уезжаем в экспедицию, будем жить в деревне», — рассказал он.

До этого Гогунский попадал в заголовки новостей, когда в интервью с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Пользователей соцсетей также возмутило интервью, появившееся в подкасте «Краснова знает» — в нем Гогунский заявил, что «женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», а в противном случае должна «идти в сад».

Ранее Гогунский рассказал, на что не имеет права замужняя женщина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами