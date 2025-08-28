Виталий Гогунский о боязни остаться актером одной роли: «Я бы Кузю еще 10 лет играл»

Актер Виталий Гогунский заявил, что готов играть Кузю из «Универа» еще 10 лет

Звезда популярного ситкома «Универ» Виталий Гогунский, известный зрителям по роли Кузи, открыто заявил, что не испытывает страха стать актером одной роли. Его слова передает kp.ru.

«Я бы, честно говоря, Кузю вот еще 10 лет играл», — заявил артист.

В интервью актер провел параллель со звездами мирового кинематографа Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом, отметив, что даже они часто играют похожих персонажей.

«Даже мой любимый Брэд Питт… Есть определенные штампы, которые заходят — например, как он там плачет», — поделился своими наблюдениями Гогунский.

По словам актера, роль Кузи помогла ему сохранить ощущение молодости, поскольку персонаж практически не менялся на протяжении всего сериала. Сейчас Гогунский с энтузиазмом относится к развитию своего героя в новом проекте «Кузя. Путь к успеху», где его персонаж становится успешным предпринимателем и переезжает в деревню.

«Я прочитал сценарий, у меня это хороший признак, когда я начинаю смеяться на стадии того, что я прочитал. Будем сейчас это снимать. Уезжаем в экспедицию, будем жить в деревне», — рассказал он.

До этого Гогунский попадал в заголовки новостей, когда в интервью с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Пользователей соцсетей также возмутило интервью, появившееся в подкасте «Краснова знает» — в нем Гогунский заявил, что «женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», а в противном случае должна «идти в сад».

