Гогунский рассказал, на что не имеет права замужняя женщина

Актер Гогунский заявил, что замужняя женщина должна быть дома после часа ночи

Актер Виталий Гогунский рассказал, на что, по его мнению, не имеет права замужняя женщина. Его цитирует kp.ru.

По его мнению, после часа ночи нужно как минимум стараться находиться дома. Об этом звезда «Универа» предупреждает и своих подруг.

«Был недавно тоже случай. Говорю: «Езжай домой, у тебя муж и дети! Быстро собралась, домой чеши». Не имеет права женщина нормальная, опять же, в моем понимании, если у нее есть муж и дети, где-то прохлаждаться», — делится он.

Исключением, уверен Гогунский, могут быть рабочая ночь или исключительное событие, к примеру, девичник.

До этого Гогунский попадал в заголовки новостей, когда в интервью с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Он также оперировал идеями из «Домостроя» и призывал женщин воздерживаться от общения с супругом во время менструации. Позднее артиста обвинили в женоненавистничестве и абьюзе.

Пользователей соцсетей также возмутило интервью, появившееся в подкасте «Краснова знает» — в нем Гогунский заявил, что «женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», а в противном случае должна «идти в сад».

В последнем интервью актер также рассказал о своем новом романе.

Ранее Гогунский назвал врагом общества неудовлетворенную женщину.