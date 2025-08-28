«Благодаря ему я стала собой»: Федункив рассказала, в честь кого назвала сына

Российская актриса Марина Федункив в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему назвала сына Теодора в честь своего дедушки. Мальчик появился на свет в 2024 году, его отцом стал итальянец Стефано Маджи, супруг артистки.

«Мои дед и бабка были лучшими людьми — любили всем сердцем, поддерживали все, даже самые безумные идеи. Дед смотрел все мои первые выступления, восхищался и говорил, какая я талантливая. С ними я провела лучшее детство, благодаря которому стала такой, какая есть, — непосредственной, бесстрашной, самоотверженной. Поэтому, конечно, хотела, чтобы сын носил его имя. А если однажды разгляжу в сыне его черты, то буду безумно счастлива», — объяснила актриса.

Марине Федункив — 53 года. Она наиболее известна по роли мамы Коляна в телесериале «Реальные пацаны», а также проектам Comedy Woman и «Однажды в России».

Полное интервью с актрисой читайте здесь.

Ранее Федункив рассказала, как изменилась ее жизнь с рождением сына.