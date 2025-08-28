На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Реальных пацанов» Федункив рассказала, как изменилась ее жизнь с рождением сына

Актриса Федункив заявила, что с рождением сына обрела смысл жизни
Пресс-служба Марины Федункив

Российская актриса Марина Федункив в интервью «Газете.Ru» рассказала, как изменилась ее жизнь с рождением сына Теодора. Мальчик появился на свет в 2024 году, его отцом стал итальянец Стефано Маджи, супруг артистки.

«Это была самая долгожданная роль в моей жизни. Все изменилось кардинально: вокруг сына сейчас буквально вращается весь мир, а точнее — моя жизнь и жизнь мужа. Знаете, пока люди не станут родителями, им невозможно понять, что такое абсолютное счастье, что значит «появился смысл в жизни». Честно, до сих пор не верю, что стала мамой. Желаю испытать это счастье каждой женщине», — поделилась актриса.

Она также призналась, что ей до сих пор сложно расставаться с сыном из-за работы: «Самое сложное — это расставаться с ребенком, когда еду на съемки или встречи. Мамы меня поймут — мыслями я все равно рядом с сыном. А то, от чего поет сердце, — это его улыбка. За нее я готова простить и бессонные ночи, и капризы (смеется)».

Марине Федункив — 53 года. Она наиболее известна по роли мамы Коляна в телесериале «Реальные пацаны», а также проектам Comedy Woman и «Однажды в России».

Полное интервью с актрисой читайте здесь.

Ранее Федункив посоветовала матерям в декрете не стесняться просить о помощи.

