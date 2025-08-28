Дроздова экстренно госпитализировали с подозрением на кровотечение в ЖКТ

Зоолога и телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, это произошло еще 5 августа, причина госпитализации — подозрение на кровотечение в ЖКТ. Оно не подтвердилось, у Дроздова диагностировали воспаление поджелудочной.

Как утверждает Mash, результаты анализов телеведущего показали низкий гемоглобин на фоне онкологического заболевания, при этом состояние осложнялось язвой кишечника. Зоологу стало лучше после терапии. На данный момент он находится дома.

27 августа Telegram-канал Mash заявил, что дочери «бросили» Дроздова после пережитой им летом 2025 года операции. Также канал сообщал, что экс-ведущий «В мире животных» практически перестал самостоятельно ходить — в том числе он не может подняться с постели, его постоянно мучают боли. Издание ссылалось на слова жены Дроздова Татьяны.

Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник, назвал информацию о проблемах со здоровьем у телеведущего выдумкой. Он заявил, что Дроздов «прекрасно себя ощущает» и ежедневно занимается спортом.

Ранее друг Дроздова рассказал, что телеведущий делает зарядку по своей методике.