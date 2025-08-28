На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дроздова экстренно госпитализировали с подозрением на кровотечение в ЖКТ

Mash: телеведущему Дроздову диагностировали воспаление поджелудочной
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Зоолога и телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, это произошло еще 5 августа, причина госпитализации — подозрение на кровотечение в ЖКТ. Оно не подтвердилось, у Дроздова диагностировали воспаление поджелудочной.

Как утверждает Mash, результаты анализов телеведущего показали низкий гемоглобин на фоне онкологического заболевания, при этом состояние осложнялось язвой кишечника. Зоологу стало лучше после терапии. На данный момент он находится дома.

27 августа Telegram-канал Mash заявил, что дочери «бросили» Дроздова после пережитой им летом 2025 года операции. Также канал сообщал, что экс-ведущий «В мире животных» практически перестал самостоятельно ходить — в том числе он не может подняться с постели, его постоянно мучают боли. Издание ссылалось на слова жены Дроздова Татьяны.

Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник, назвал информацию о проблемах со здоровьем у телеведущего выдумкой. Он заявил, что Дроздов «прекрасно себя ощущает» и ежедневно занимается спортом.

Ранее друг Дроздова рассказал, что телеведущий делает зарядку по своей методике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами