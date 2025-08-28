Юрий Антонов рассказал о причине ухудшившегося самочувствия

Юрий Антонов: на фестивале в Казани меня подвело давление

Певец Юрий Антонов назвал проблемы с давлением причиной ухудшения его самочувствия на музыкальном фестивале «Новая волна» в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам музыканта, у любого человека в его возрасте бывает давление. И давление его и подвело.

Антонов отметил, что он полностью восстановился и сейчас он чувствует себя хорошо.

25 августа сообщалось, что Антонов был экстренно госпитализирован перед концертом на «Новой волне». Певцу стало плохо за кулисами, и его увезли на карете скорой помощи.

В тот же день Антонов заявил, что информация о его госпитализации перед выступлением в Казани не соответствует действительности. В пресс-службе фестиваля сообщили, что Антонов не смог выступить на «Новой волне» по техническим причинам, не зависящим от состояния его здоровья.

Ранее Юрий Антонов был назван самым богатым артистом России.