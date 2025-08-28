На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрий Антонов рассказал о причине ухудшившегося самочувствия

Юрий Антонов: на фестивале в Казани меня подвело давление
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Юрий Антонов назвал проблемы с давлением причиной ухудшения его самочувствия на музыкальном фестивале «Новая волна» в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам музыканта, у любого человека в его возрасте бывает давление. И давление его и подвело.

Антонов отметил, что он полностью восстановился и сейчас он чувствует себя хорошо.

25 августа сообщалось, что Антонов был экстренно госпитализирован перед концертом на «Новой волне». Певцу стало плохо за кулисами, и его увезли на карете скорой помощи.

В тот же день Антонов заявил, что информация о его госпитализации перед выступлением в Казани не соответствует действительности. В пресс-службе фестиваля сообщили, что Антонов не смог выступить на «Новой волне» по техническим причинам, не зависящим от состояния его здоровья.

Ранее Юрий Антонов был назван самым богатым артистом России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами