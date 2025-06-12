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Анфиса Чехова раскрыла, кого считает своим главным врагом

Телеведущая Анфиса Чехова назвала характер своим главным недостатком
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Личный архив

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова призналась, что избавилась от комплекса из-за большой груди, от которого страдала в юности. Ее слова передает Общественная Служба Новостей (ОСН).

По словам Чеховой, в юном возрасте ее пышные формы становились предметом насмешек среди ровесников.

«Когда ты ребенок, то тебе сложно осознать, что в будущем этот, как кажется на первый взгляд, недостаток будет являться преимуществом», — отметила звезда.

Сейчас Чехова назвала своим главным недостатком непростой характер, поскольку вспыльчивость иногда приводит к конфликтам. При этом, добавила звезда, она всегда извиняется перед собеседником, если оказывается неправа.

«Характер мой — враг мой. Могу нахамить, нагрубить, вести себя недоброжелательно, а потом испытывать стыд за свое поведение», — пояснила телеведущая.

Накануне Анфиса Чехова рассказала, что улетела с возлюбленным Александром Златопольским и сыном из России. Знаменитость отправилась на отдых в Турцию. Звезда призналась, что давно мечтала об отпуске.

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