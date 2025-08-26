Мартиросян отказался от совместного бизнеса с Галустяном

Продюсер и шоумен Гарик Мартиросян вышел из состава учредителей ООО «Продюсерский центр «Галустян». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Мартиросян, как утверждают СМИ, покинул совместный с Михаилом Галустяном бизнес две недели назад. Причины не раскрываются, но «Звездач» называет решение юмориста неожиданным, поскольку компания приносила комикам неплохой доход.

Согласно данным за декабрь 2023 года, выручка «Продюсерского центра «Галустян» составляла 3,3 миллиона рублей, а чистая прибыль достигала 2,8 миллиона рублей.

Изначально продюсерским центром владели Галустян и участник Comedy Club Алексей Новацкий. 26 февраля 2020 года Мартиросян присоединился к составу учредителей. В 2021-м Новацкий вышел из бизнеса.

Основной деятельностью компании является художественное, литературное и исполнительское творчество, а также работа в сфере рекламы и кинопроката. Данные предоставлены на основе финансового отчета за 2022 год.

Летом 2025 года стало известно, что Галустян заработал более 286 млн рублей на кинокомпании в 2024 году. В 2023-м выручка студии составила 214 миллионов рублей, а доход — 12,9 миллиона рублей.

