Против Дмитрия Назарова могут возбудить уголовное дело в РФ за дискредитацию армии

Адвокат Алешкин: против Дмитрия Назарова могут возбудить уголовное дело в России

Адвокат Андрей Алешкин не исключил, что против Дмитрия Назарова могут возбудить уголовное дело в России из-за его последнего поста в личном блоге. Слова эксперта передает «Абзац».

Накануне Telegram-канал «Хуже и не скажешь» заявил, что экс-артист МХТ им. Чехова понадеялся, что россиян не станет «от удушения». В качестве доказательств канал привел последний опубликованный Назаровым ролик, в котором тот зачитывает стихотворение.

«Это [высказывание Назарова] может быть расценено как дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации. Может быть возбуждено уголовное дело после лингвистической экспертизы», — прокомментировал видео актера адвокат Алешкин.

По словам эксперта, стихотворение Назарова могут также расценить как разжигание межнациональной розни. Алешкин призвал тех людей, которые не согласны с руководством России, «думать, о чем говорить».

Сейчас Дмитрий Назаров проживает во Франции вместе со своей супругой, актрисой Ольгой Васильевой. В январе 2023 года артистов уволили из МХТ Чехова. Согласно сообщениям СМИ, причиной стала критика спецоперации на Украине со стороны актера.

В апреле того же года Назарова оштрафовали по протоколу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (статья 20.3.3 КоАП). Позднее звезда «Кухни» признавался, что всего 10 бывших коллег «решились» написать или позвонить ему после случившегося.

