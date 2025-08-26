Стало известно о многомиллионных гонорарах коллектива «Квартет И»

Театральный коллектив «Квартет И» зарабатывает свыше 1,5 млн рублей за один спектакль. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как сообщает СМИ, за одно выступление артисты получают 1 млн 593 тысячи рублей, а месячный доход коллектива составляет около 15 млн рублей благодаря проведению примерно 10 спектаклей ежемесячно.

Также «Звездач» выяснил, что в 2024-м прибыль «Квартет И» составила 48 млн рублей при выручке в 204 млн рублей. Согласно имеющейся информации, учредителями театра являются практически все участники творческого коллектива, за исключением Ростислава Хаита.

Театр «Квартет И» был основан в 1993 году группой выпускников эстрадного факультета ГИТИСа — Леонидом Барацом, Александром Демидовым, Камилем Лариным, Ростиславом Хаитом и режиссером Сергеем Петрейковым. Дебютным спектаклем коллектива стала постановка «Это только штампы», а значительный успех к театру пришел после спектакля «День радио» 2001 года. Параллельно с театральной деятельностью артисты запомнились российскому зрителю благодаря кино — в том числе из-за серии «О чем говорят мужчины».

