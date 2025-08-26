На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о многомиллионных гонорарах коллектива «Квартет И»

«Звездач»: коллектив «Квартет И» зарабатывает около 5 млн рублей в месяц
close
«Централ Партнершип»/РИА «Новости»

Театральный коллектив «Квартет И» зарабатывает свыше 1,5 млн рублей за один спектакль. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как сообщает СМИ, за одно выступление артисты получают 1 млн 593 тысячи рублей, а месячный доход коллектива составляет около 15 млн рублей благодаря проведению примерно 10 спектаклей ежемесячно.

Также «Звездач» выяснил, что в 2024-м прибыль «Квартет И» составила 48 млн рублей при выручке в 204 млн рублей. Согласно имеющейся информации, учредителями театра являются практически все участники творческого коллектива, за исключением Ростислава Хаита.

Театр «Квартет И» был основан в 1993 году группой выпускников эстрадного факультета ГИТИСа — Леонидом Барацом, Александром Демидовым, Камилем Лариным, Ростиславом Хаитом и режиссером Сергеем Петрейковым. Дебютным спектаклем коллектива стала постановка «Это только штампы», а значительный успех к театру пришел после спектакля «День радио» 2001 года. Параллельно с театральной деятельностью артисты запомнились российскому зрителю благодаря кино — в том числе из-за серии «О чем говорят мужчины».

Ранее певица Валерия назвала свою самую странную привычку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами