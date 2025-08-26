В Кемерове открылась уникальная выставка знаменитого русского живописца

В Музее изобразительных искусств Кузбасса открылась уникальная выставка знаменитого русского живописца, пейзажиста пореформенной эпохи Ивана Шишкина. Посетителям представили 40 полотен великого мастера, выстроив экспозицию в хронологическом порядке – от самых ранних работ до конца XIX века, сообщает Сiбдепо.

Главными работами экспозиции стали как раз «Дорожка в лесу», «Ручей в берёзовом лесу», «Травки» и «Дубы», также представлены работы, написанные на Валаме – например, «Вид на острове Валаам. Местность Кукко», «Пейзаж с охотником. Остров Валаам», уточнила замгендиректора Русского музея Анна Цветкова. По её словам, знаменитые полотна мастера редко вывозят из Русского музея, поэтому жителям представился уникальный шанс увидеть их в Кемерове.

Цветкова подчеркнула, что открытие выставки в год, когда Русский музей отмечает 130-летие со дня основания – это грандиозное и знаковое событие для всей Сибири в целом.

«По сути дела — это первый шаг на пути к открытию большого культурного кластера, а точнее филиала Русского музея», — подчеркнула она, добавив, что Иван Шишкин – один из самых востребованных художников-пейзажистов, выставки работ которого собирают огромные очереди из желающих познакомиться поближе с его искусством.

Интересно, что во второй половине XIX века живопись начала конкурировать с фотографией, и увидеть, какого выдающегося мастерства иллюзорной точности достиг в этом «соревновании» Шишкин можно, например, рассмотрев камерный этюд «Травки». Его работы в целом отличаются очень точной детальностью – так, например, в первые годы художник особое внимание уделял свету, что можно увидеть на полотнах «Дорожка в лесу» (1880) и «Ручей в берёзовом лесу» (1883).

Работать выставка будет до 30 ноября.

До этого в музее изобразительных искусств Кузбасса открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Её посетителям расскажут об одном из самых загадочных фараонов Древнего Египта Тутанхамоне, гробницу которого нашли в Долине царей в 1922 году английский исследователь Говард Картер и археолог-любитель Джордж Карнарвон. В частности, в музее представлены репродукции найденных артефактов, в том числе бюста Тутанхамона, ювелирных украшений, колесницы из золота и многое другое.

Ранее во Франции открылась выставка российского художника.