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Во Франции открылась выставка российского художника

Выставка творчества художника Александра Головина открылась во Франции
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Выставка «Александр Головин, волшебник императорских театров» открылась во Франции. Об этом сообщает brandrussia.online.

Творчество Головина представил Бахрушинский театральный музей. Выставка российского художника вошла в программу Авиньонского театрального фестиваля.

Директор музея Кристина Трубинова назвала работы Головина пространством диалога между сценой и живописью.

«Александр Головин – один из самых ярких мастеров русской сценографии, художник, который превратил театральную сцену в живописное полотно. В фондах нашего музея хранится более 1300 его произведений мастера», — поделилась Трубинова.

Гости выставки смогут увидеть цифровые копии эскизов костюмов и декораций, созданных Александром Головиным. В частности, его работы, созданные во время сотрудничества с режиссером Всеволодом Мейерхольдом. Также на экспозиции посетители смогут побольше узнать о спектакле «Маскарад» по одноименному произведению Лермонтова. Художник создал для постановки более 4 тысяч эскизов костюмов, декораций и занавесов.

Ранее российский актер станет новым «Мистером Смитом».

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