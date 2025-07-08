Во Франции открылась выставка российского художника

Выставка «Александр Головин, волшебник императорских театров» открылась во Франции. Об этом сообщает brandrussia.online.

Творчество Головина представил Бахрушинский театральный музей. Выставка российского художника вошла в программу Авиньонского театрального фестиваля.

Директор музея Кристина Трубинова назвала работы Головина пространством диалога между сценой и живописью.

«Александр Головин – один из самых ярких мастеров русской сценографии, художник, который превратил театральную сцену в живописное полотно. В фондах нашего музея хранится более 1300 его произведений мастера», — поделилась Трубинова.

Гости выставки смогут увидеть цифровые копии эскизов костюмов и декораций, созданных Александром Головиным. В частности, его работы, созданные во время сотрудничества с режиссером Всеволодом Мейерхольдом. Также на экспозиции посетители смогут побольше узнать о спектакле «Маскарад» по одноименному произведению Лермонтова. Художник создал для постановки более 4 тысяч эскизов костюмов, декораций и занавесов.

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