JALAGONIA, Чеботина, IOWA спели свои лучшие песни на «Новой волне»

Певицы JALAGONIA, Чеботина, IOWA выступили на «Новой волне »
true
true
true
close
Фото из личного архива JALAGONIA

Певицы Люся Чеботина, Катя IOWA и JALAGONIA выступили на конкурсе молодых артистов «Новая волна» в Казани.

Чеботина, IOWA и JALAGONIA спели свои лучшие произведения. Диана Хитарова (JALAGONIA) исполнила трек «Девочка плачет» из дебютного сольного альбома «Отель моих снов». Чеботина выступила с песней «Фараон». Группа IOWA также вошла в список заявленных звездных исполнителей.

Известно, что Чеботина и Хитарова принимали участие в детской «Новой волне» в разные годы. В 2013-м JALAGONIA спела композицию Владимира Преснякова «Замок из дождя». В 13 лет Чеботина участвовала в кастинге, но тогда не прошла.

В 2024-м JALAGONIA дебютировала на сцене «Новой волны» в качестве приглашенной звездной артистки. Она спела трек «Джинсы». Что касается Чеботиной, в 2017-м она представила Россию на конкурсе, но не вошла в число призеров.

Группа IOWA с песней «Мама» представляла Россию на «Новой волне-2012», где получила специальный приз «Выбор слушателей Love Radio». В 2015-м коллектив выступил на открытии конкурса с песней «Маршрутка». В 2024 году на «Новой волне» IOWA исполнили композицию «Плохо танцевать».

Ранее Shaman и Мизулину сравнили с Джастином и Хейли Бибер.

