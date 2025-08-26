«Классика, а не попса»: критик оценил идею исполнения песен Shaman в школах

Критик Соседов: у Shaman хорошие песни, но для школы они не подходят

В России планируется включить песни известного исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) в школьную программу, причем в отдельных образовательных учреждениях его композиции уже начали изучать. Многие произведения певца действительно преисполнены патриотических мотивов и пропитаны любовью к России, но для школьной программы они все-таки не подходят, считает музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что учащиеся должны в первую очередь изучать классику, а не попсу.

«У нас такое богатое музыкальное наследие, которое так незаслуженно забыто. Как можно сравнивать современную попсу, пусть даже с патриотической направленностью, с великими произведениями прошлого? Например, «Песня о Родине», «Пусть всегда будет солнце» и им подобные», — привел пример специалист.

Он также напомнил о широком выборе русских романсов, отметив, что хотя положительно относится к творчеству Shaman, все же не считает, что его песни должны петь школьники. Важно, чтобы они учились на классике и академизме, а не попсе, подчеркнул Соседов.

«Некоторые песни Дронова, например, «Встанем» можно оставить, но не пихать все и сразу», – отметил он, добавив, что в целом важно разнообразить музыкальную выборку для учащихся, не ограничиваясь одним исполнителем.

До этого первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава предложил внести песни Shaman и Олега Газманова в программу детских садов. Он заявил, что композиции этих певцов станут отличным началом для воспитания. Депутат уверен, что музыка Газманова и Дронова будет развивать патриотическое чувство.

