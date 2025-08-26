Боня пригрозила отрубить голову блогеру-иноагенту за «святое»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в Telegram-канале обругала матом блогера Антон S (Антон Суворкин (признан в РФ иностранным агентом) – настоящее имя) из-за сплетен про свою дочь.

Боня заявила, что Суворкин «посягнул на святое» — на ее ребенка. Она пригрозила, что заблокирует YouTube-канал блогера, если тот не удалит ложные сведения о ее 13-летней дочери.

По словам Бони, на канале Антона S распространяются оскорбления и ложь в адрес ее несовершеннолетнего ребенка. Девочку называют «воровкой», «брошенной», «ненужной родителям», утверждают, что у нее нет друзей.

«Антошенька, милый, мы взрослые люди. Я твою маму, если начну трогать, ну представь, да, мама для тебя, наверное, святое, ну, я так понимаю. Но я, конечно, не мерзкая тварь, чтобы твою маму трогать. Представляешь, если я твою маму начну трогать, как какое-то ничтожество вонючее, ты будешь испытывать такие же эмоции», — отметила телеведущая.

Боня добавила, что «дает шанс» Антону S, чтобы он решил конфликт мирным путем и не трогал ее семью. В итоге случае она пригрозила встретить с блогером в поле и сразиться на мечах. Телеведущая заявила, что отрубит голову блогеру за дочь.

«Никогда не трогайте святое! Детей и матерей. Иначе испытаете месть за то, что свято!» — написала телеведущая.

Боня призвала не принимать ее доброту за слабость. Она сравнила блогеров, распространяющих о ее семье сплетни, с блохами. По словам телеведущей, желтые СМИ могут писать о ней что угодно, но не о ее дочери.

«Как только кто-то из вас открывает рот или ходит, следит за моим ребёнком или делает какие-то вот такие вот истории, типа сливы и так далее. Вас это касается в первую очередь. Я вас всех за секунду достану, размажу, уничтожу. Как вы бы это сделали за своих детей. Надеюсь», — завершила блогерша.

