Виктория Боня могла сняться в клипе Инстасамки

Рэперша Инстасамка пригласила Викторию Боню сняться в клипе
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогерша Виктория Боня сообщила в Telegram-канале, что могла сняться в клипе рэперши Инстасамки (Дарья Еропкина – настоящее имя).

Боня опубликовала переписку с артисткой. Речь идет о песне «BOSS». Съемки клипа пройдут 31 августа в Москве. Как рассказала рэперша, ролик будет снят в стиле «офисной сирены». По сюжету, девушки решили отомстить своего абьюзивному боссу, навести шума в его офисе и восстановить справедливость.

Боня отказалась из-за того, что не находится в Москве.

«Коль была бы в Москве, с удовольствием бы присоединилась», — призналась блогерша.

1 июля Инстасамка оказалась в центре скандала. Она обвинила Дору и Мэйби Бэйби в лицемерии и предательстве России. Исполнительницу возмутили выступления артисток на городских мероприятиях в России. Зотеева вспомнила, что в последний альбом Доры вошли каверы на треки раскритиковавшего СВО рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) и группы «Валентин Стрыкало». Мэйби Бэйби, в свою очередь, Инстасамка обвинила в пропаганде «разного рода экстремистской» деятельности.

Позднее Зотееву осудила Ксения Собчак, она обвинила рэпершу в подлости. Журналистка напомнила, что Инстасамка уезжала в эмиграцию после начала СВО, а затем просила прощение, когда ее пытались «кошмарить» за творчество.

Ранее Akon в Сочи прокатился верхом на охраннике и отшлепал его по щекам.

