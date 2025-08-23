На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Перед кончиной Ярослав Евдокимов потерял голос

Музыкальный редактор Молчанова: после операции голос у Евдокимова изменился
Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Перед кончиной заслуженный артист России Ярослав Евдокимов потерял голос. Об этом в беседе с aif.ru рассказала его подруга, создатель и художественный руководитель программы «Шире круг» Ольга Молчанова.

По словам Молчановой, Евдокимову некоторое время назад удалили значительную часть правого легкого. Он, утверждает она, жалел, что согласился на операцию. Подруга певца отметила, что после хирургического вмешательства голос «стал какой-то такой надорванный», однако сам артист предпочитал это отрицать.

«Но я слышала. Он стал какой-то очень высокий, немножко такой болезненный высокий голос, как мне показалось», — сказала музыкальный редактор.

В последние месяцы, рассказывает Молчанова, артист был очень угнетен и плохо себя чувствовал. Последние дни своей жизни Евдокимов провел в реанимации в Минске, подтвердила она.

Исполнителя хитов «Фантазер» и «Колодец» Ярослава Евдокимова не стало 22 августа. Ему было 78 лет. Прощание с артистом пройдет в Минске.

