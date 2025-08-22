Много курил и пытался быть здоровым: исполнитель хита «Фантазер» скончался в Минске от рака легких

Исполнитель «Фантазера» Ярослав Евдокимов умер от рака легких на 79-м году жизни. Ему проводили операцию, но она не помогла избавиться от болезни. Певец старался вести активный образ жизни, планировал записать песню и уехать на гастроли, но при этом много курил. Родственники похоронят артиста в Минске, там же пройдет прощание.

Причина смерти и дата похорон

В Минске скончался 78-летний исполнитель хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов, сообщила его супруга Ирина Крапивницкая на странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели, за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддержали Ярослава, давали силу и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!» — написала Крапивницкая.

В беседе с ТАСС вдова уточнила, что у Евдокимова был рак легких. Крапивницкая рассказала «Регнум», что они недавно вернулись в Минск из Италии.

По словам супруги, Евдокимов скончался неожиданно. Telegram-канал Mash пишет, что полтора года назад артисту провели операцию по удалению опухоли. Однако у него появились метастазы. За несколько месяцев до смерти он начал работать над новой песней, но не успел ее закончить. Евдокимов также планировал осенью поехать на гастроли.

Telegram-канал Shot пишет, что певец умер утром в Минской больнице. До последних дней он пытался вести активный образ жизни, путешествовать и проводить время с близкими. Известно, что артист много курил. Несмотря на то, что он соблюдал диету, отказался от алкоголя и был в хорошей физической форме, курение негативно сказывалось на его здоровье и голосе.

«Жил ради сцены, ради зрителей. Он их очень уважал и любил. Все слова, которые писали люди в соцсетях, очень его поддерживали», — сказала Крапивницкая Msk1.ru.

В Минске у Евдокимова живет дочь. Родственники планируют провести похороны и прощание там.

Жизнь и карьера

Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в украинском городе Ровно. Его родителей репрессировали, мать считали украинской националистической коллаборационистской. Артист в детстве жил в селе Корысть вместе с дедом-кузнецом. Евдокимов увидел мать только в девять лет, когда она смогла все же вернуться на малую родину. Затем она забрала его в Норильск, где он поступил в музыкальное училище, однако не окончил его, так как ушел в армию.

После службы Евдокимов начал осваивать рабочую специальность, а затем решил пойти служить на флот. Однако из-за семьи его не допускали на военные корабли. В роте он был запевалой, а также организовывал песенное творчество среди солдат.

После службы он вернулся в Корысть и женился, но брак оказался недолгим. Прожив с супругой всего месяц, Евдокимов переехал в Днепропетровск уже один, устроился на завод и стал подрабатывать музыкантом в ресторане. Там он познакомился со своей второй супругой, после чего переехал жить в Белоруссию.

Евдокимов не имел музыкального образования, однако в Минской филармонии решили сделать исключение и устроили его солистом-вокалистом. Впоследствии артист все же поступил в музыкальное училище, стал учиться и работать одновременно, а также брал отдельные уроки по пенею.

В 1980 году Евдокимову присудили звание заслуженного артиста Белорусской ССР — его выступление понравилось первому секретарю ЦК компартии Белоруссии Петру Машерову. Карьера певца пошла в гору, он начал выступать на телевидении и на радио. В 1987 году Евдокимов стал народным артистом Белорусской ССР. А в 1989 году впервые выступил со своей популярной композицией «Фантазер».

В конце 90-х Евдокимов переехал в Россию и продолжил строить карьеру, в 2006 году ему присудили звание заслуженного артиста РФ. В 2009 году он получил российское гражданство.

Личная жизнь и семья

Евдокимов был трижды женат. Первая супруга — дочь председателя местного совхоза — родила ему сына. Евдокимов ушел из семьи еще до его появления на свет. Он отправлял ребенку деньги, но лично не приезжал его навестить.

Второй брак был более долгим. Сначала пара жила в Днепропетровске, там у них родилась дочь. Затем супруга уговорила Евдокимова переехать в Минск. Однако, когда ему для развития дальнейшей карьеры предложили переехать в Москву, женщина отказалась это делать, что привело к разводу.

Третья жена Евдокимова младше его на 18 лет. Когда они познакомились, артист уже выступал на телевидении и был достаточно успешным. Ирина же в те годы училась на экономиста и танцевала в ансамбле.

Политические взгляды

После 2014 года Евдокимов критиковал российские власти за действия в Крыму и Донбассе. Одно из его высказываний распространилось в сети уже после начала российской военной операции на Украине.

«Я считаю, что это трагедия страшная. Я обвиняю во всем Кремль <...> Хочет Украина в Европу идти? Пускай идет. И Россия должна жить по-европейски. Вы видели, как они там колошматили молодежь? Это нормальная страна? Это уродливая страна, я считаю. Это страшно стыдно», — говорил артист.

