Защита кинопродюсера Роднянского подала кассационную жалобу на приговор суда в России

Защита Роднянского добивается отмены приговора суда по делу о фейках о ВС РФ

Защита продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) подала кассационную жалобу на приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных сила России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В публикации отмечается, что жалоба поступила в суд первой инстанции 21 августа.

Приговор, вынесенный в октябре 2023 года, связан с обвинением в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, совершенном «из политической ненависти» (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, санкция — до 10 лет лишения свободы). Суд установил, что Роднянский публично распространял недостоверные данные, порочащие российскую армию.

Минюст признал Роднянского иноагентом в октябре 2022 года. Медиаменеджер был создателем телеканала «1+1», а также возглавлял корпорацию «СТС Медиа». Он работал продюсером фильмов «9-я рота» (2005), «Питер FM» (2006), «Обитаемый остров» (2008 год), а также фильмов Андрея Звягинцева «Левиафан» (2015) и «Нелюбовь» (2017 год).

Ранее Мосгорсуд утвердил заочный приговор продюсеру Роднянскому.