Названа дата премьеры фильма «Родственные души»

Премьера фильма «Родственные души» состоится 24 августа. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании «ПилотКино».

Картину представит киновед Всеволод Коршунов в 18:00 в «КАРО 11 Октябрь». Там же пройдет обсуждение ленты.

Режиссер фильма — Валерио Мастандреа. В ролях: Валерио Мастандреа, Долорес Фонци, Лино Муселла, Джорджо Монтанини, Джастин Коровкин, Барбара Ронки, Лука Лионелло, Клаудия Делла Сета, Лаура Моранте.

Картина рассказывает о двух пациентах больницы — мужчине и женщине. Первый наслаждается спокойствием вдали от житейских проблем, пока в его палату не приводят новую соседку. Женщина оказывается эксцентричной и дерзкой. Она отказывается соблюдать внутрибольничный порядок, чем разрушает устоявшийся порядок мужчины.

Известно, что «Родственные души» стали фильмом открытия секции «Горизонты» 81-го Венецианского кинофестиваля.

«Открывать фестиваль — значит открывать фильм глазам и сердцам публики. Для меня это возможность «освободить» историю, которая долгое время была только моей, я надеюсь, теперь она станет и вашей», — заявлял Мастандреа.

