Джарахов развеял миф о своем злоупотреблении алкоголем

Певец Джарахов заявил, что бросил пить в 2023 году

Блогер и певец Эльдар Джарахов заявил «Газете.Ru», что возле него создаются мифы о разрушительном образе жизни.

Джарахов опроверг, что злоупотребляет алкоголем и не придерживается семейных ценностей. По словам артиста, на протяжении последних лет его поведение говорит об обратном. Певец не поощряет деструктивные привычки и занимается спортом.

«Я занимаюсь спортом, строю команду, развиваю проекты и в своих подкастах открыто говорю молодежи о том, что наркотики и разрушительный образ жизни — тупик. Вместе со мной в 2023 году бросили пить огромное количество человек, которые писали об этом в комментариях под подкастами и в соцсетях», — поделился музыкант.

Джарахов рассказал, что вместе со своей командой поддерживает различные благотворительные инициативы. К примеру, блогер помогает детям с тяжелыми заболеваниями и людям с диабетом.

Известно, что Джарахов сам страдает диабетом.

«Это часть моей настоящей жизни, и никакие искажения фактов не могут перечеркнуть то, что я делаю», — отметил певец.

Ранее Эльдар Джарахов извинился за публичные оскорбления россиян.