Приставы не смогли взыскать с актера из «Бригады» долги за коммуналку

Григорий Сысоев/РИА Новости

Судебные приставы не сумели взыскать с заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева, известного по телесериалу «Бригада», долг за коммунальные услуги в размере 21 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из судебных материалов, мировой судья Астрахани передал приставам материалы, в которых указывалось, что актер допустил просрочку по оплате газа, тепла и электроэнергии. На основании этого было возбуждено исполнительное производство.

Однако приставы не смогли установить местонахождение Дюжева и его имущества. Также им не удалось получить информацию о наличии денежных средств и иных ценностей, принадлежащих актеру. В итоге исполнительное производство было прекращено в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 45 закона «Об исполнительном производстве».

20 августа мировой суд в Москве оштрафовал Дюжева на 10 тыс. рублей за уклонение от исполнения административного наказания. Дело актера проходило по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок). В кодексе указано, что нарушителя могут оштрафовать в двукратном размере, арестовать на срок до 15 суток либо привлечь к обязательным работам на период до 50 часов.

Ранее Дюжев выступил против создания ремейков «Жмурок» и «Бригады».

