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Дюжев выступил против ремейка «Бригады»

Дмитрий Дюжев назвал бессмысленным создание ремейков «Жмурок» и «Бригады»
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Актер Дмитрий Дюжев высказался против ремейков сериала «Бригада» и фильма «Жмурки». Об этом сообщает ТАСС.

Дюжев подчеркнул, что это большие работы режиссеров Алексея Сидорова и Алексея Балабанова, «Бригада» и «Жмурки» — «их наблюдения жизни». Актер считает, что переснимать эти работы не имеет смысла.

Он добавил, что современным режиссерам следует сосредоточиться на создании оригинальных историй, а не на пересъемке чужих.

По словам Дюжева, ремейки оправданы в тех случаях, когда режиссер переносит действия оригинала, например, в современный мир или на другую планету.

До этого Дюжев заявил , что после начала специальной военной операции России на Украине отечественное кино поднялось на новый уровень.

Артист считает, что после начала СВО в кинобизнес России стали поступать миллиардные вложения — а это в свою очередь послужило открытию новых «талантов, тем и смыслов». Дюжев уверен, что в российском кино нет кризиса идей. Он заявил, что сегодня в РФ создают кино в самых разных жанрах.

Ранее Шахназаров рассказал, чего не хватает российскому кино.

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