В «‎Интервидении»‎ примут участие 19 государств

Участие в «‎Интервидении» подтвердили 19 государств со всех континентов. На конкурс пригласили также страны Европы и Соединенные Штаты, об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР», — сказали в Фонде сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства».

Организаторы отметили, что некоторые страны не смогли принять участие из-за внутренних причин, а также нехватки времени на подготовку.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению». Артисты из каких стран приедут на конкурс, где и как он пройдет и что покажет на «Интервидении» представляющий Россию певец Shaman — в материале «Газеты.Ru».

