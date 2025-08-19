На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «‎Интервидении»‎ примут участие 19 государств

ТАСС: участие в «‎Интервидении»‎ подтвердили 19 стран со всех континентов
true
true
true
close
Shutterstock

Участие в «‎Интервидении» подтвердили 19 государств со всех континентов. На конкурс пригласили также страны Европы и Соединенные Штаты, об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР», — сказали в Фонде сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства».

Организаторы отметили, что некоторые страны не смогли принять участие из-за внутренних причин, а также нехватки времени на подготовку.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению». Артисты из каких стран приедут на конкурс, где и как он пройдет и что покажет на «Интервидении» представляющий Россию певец Shaman — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто представит Китай на «Интервидении».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами