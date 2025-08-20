Гордон о разводе Дибровых: «Ждет милый публичный спектакль»

Адвокат Екатерина Гордон прокомментировала в Telegram-канале официальное заявление Александра Добровинского о разводе Дмитрия и Полины Дибровых.

«Как я и говорила, по моему мнению, нас ждет милый публичный спектакль про интеллигентный развод», — заявила адвокат.

По словам Гордон, Полина Диброва живет в доме, купленном на деньги любовника — бизнесмена Романа Товстика.

«А Дибров доволен тем, что не обделен в финансовых вопросах», — отметила юристка.

Гордон также усомнилась в квалификации Добровинского. По ее словам, мужчину лишают статуса адвоката. Она обвинила Диброва и Товстика в лицемерии.

«Товстик очень старался, чтобы к этому моменту и Лена написала пост о том, что у них все хорошо и он давно якобы ушел любить Полину, но я не дала», — рассказала Гордон.

В июле kp.ru заявлял, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

20 августа адвокат Александр Добровинский рассказал, что инициатором развода стала Полина, а Дмитрий был не против расторгнуть отношения официально. На данный момент супруги урегулировали все имущественные вопросы. У модели и телеведущего также не возникло спора по детям. Они будут совместно воспитывать сыновей — Александра, Федора и Илью.

Ранее Диброва отказалась комментировать слухи о разводе.