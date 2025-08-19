IOWA представила платье из пластика за 235 тысяч рублей

Певица Катя IOWA представила свой дебютный выставочный проект «Симпоэзис». Это выяснила «Газета.Ru».

IOWA запустила выставку в свой день рождения – 18 августа. Мероприятие продлится до 7 сентября в галерее современного искусства «ЗДЕСЬ на Таганке». Артистка создала проект под кураторством Владимира Манка. На выставке представили картины, скульптуры, элементы декора, поэзию и саунд-дизайн, созданные по идеям певицы.

«Для меня «Симпоэзис» — это очень личная история. Это способ поговорить о том, что сложно выразить словами в песнях. Я счастлива поделиться этим миром с вами и благодарна всем, кто пришел и разделил этот момент со мной», — заявила IOWA.

Манекенщица с выставки рассказала «Газете.Ru», что наряд, надетый на ней, сделан из пластика вручную. Стоимость этого костюма составляет €2,5 тысячи (235 225 рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»).

«Каждая дырочка была сделана по-своему, каждая пайетка. Цвет такой странный за счет того, что это переработанный пластик. Доставляли из Африки в Польшу. Из Польши самолетом в Беларусь, из Беларуси в Москву», — поделилась модель.

Выставку посетили такие представители шоу-бизнеса, как Екатерина Шпица, Надежда Сысоева, Елена Безрукова, Тося Чайкина, Антон Лаврентьев и Арина Островская, Ксения Минаева.

