IOWA представила платье из пластика за 235 тысяч рублей

Певица IOWA придумала платье из пластика за 235 тысяч рублей
Фотограф Николай Зверков

Певица Катя IOWA представила свой дебютный выставочный проект «Симпоэзис». Это выяснила «Газета.Ru».

IOWA запустила выставку в свой день рождения – 18 августа. Мероприятие продлится до 7 сентября в галерее современного искусства «ЗДЕСЬ на Таганке». Артистка создала проект под кураторством Владимира Манка. На выставке представили картины, скульптуры, элементы декора, поэзию и саунд-дизайн, созданные по идеям певицы.

«Для меня «Симпоэзис» — это очень личная история. Это способ поговорить о том, что сложно выразить словами в песнях. Я счастлива поделиться этим миром с вами и благодарна всем, кто пришел и разделил этот момент со мной», — заявила IOWA.

Манекенщица с выставки рассказала «Газете.Ru», что наряд, надетый на ней, сделан из пластика вручную. Стоимость этого костюма составляет €2,5 тысячи (235 225 рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»).

«Каждая дырочка была сделана по-своему, каждая пайетка. Цвет такой странный за счет того, что это переработанный пластик. Доставляли из Африки в Польшу. Из Польши самолетом в Беларусь, из Беларуси в Москву», — поделилась модель.

Выставку посетили такие представители шоу-бизнеса, как Екатерина Шпица, Надежда Сысоева, Елена Безрукова, Тося Чайкина, Антон Лаврентьев и Арина Островская, Ксения Минаева.

Ранее Садальский сравнил гонорары артистов с доходами бюджетников и журналистов.

