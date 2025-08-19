Miravi объяснила разворот на традиционные ценности в своем творчестве

Певица Miravi (настоящее имя Владимира Шпигарь) объяснила разворот на традиционные ценности в своем творчестве. О вере и маме она поговорила с «Газетой.Ru».

«Для меня традиционные ценности — это, в первую очередь, наша вера, православная вера, вера в Бога. Во-вторых — семья как основа общества. И, конечно, любовь к Родине. Эти три составляющие — та база, которую наши предки передавали нам из поколения в поколение. К сожалению, долгое время многое из этого пытались искоренить: нашу веру, наши традиции, возможность открыто исповедовать духовные ценности. Я знаю это и на личном примере: моей маме в детстве было запрещено посещать храм. Но именно благодаря маме я выросла в среде, где вера, духовность и любовь к родным корням были главным ориентиром», — рассказывает Miravi.

По словам артистки, мама воспитывала ее и ее братьев и сестер в православной традиции, прививала любовь к старинным песням, к казачьему наследию.

«Конечно, в юности я пробовала себя в разной музыке: писала рэп, делала клубные треки, песни для соцсетей. Но со временем поняла — это не отражает меня, это не мое истинное творчество. Я хочу продолжать то, что делала моя мама: возрождать традиции и показывать их людям через музыку. Сегодня я понимаю, что именно на вере, любви и настоящих ценностях может держаться страна. Это великая опора, которую нельзя обесценивать», — уверена 27-летняя исполнительница.

21 августа в Зеленом театре ВДНХ состоится эксклюзивный концерт Miravi.

«Зрителей ждет уникальное шоу: я выступлю в сопровождении симфонического оркестра, хора и балетной труппы. Это будет большое и очень атмосферное событие, к которому мы готовимся с огромной любовью», — пообещала певица.

Miravi — исполнительница треков «Воля», «Березонька». Записывала фиты с Бастой и Полиной Гагариной, сейчас планирует работать над сольными песнями.

