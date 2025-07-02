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Автор «Матушки-земли» о создании хита: «Многострадальная песня»

Продюсер Андреев написал песню «Матушка-земля» еще семь лет назад
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Первый канал

Музыкант и продюсер Петр Андреев, автор хита «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой, рассказал о создании песни. Его цитирует «ФедералПресс».

По его словам, песня появилась около восьми лет назад, однако у нее был другой припев. Тогда же композицию он предложил спеть Татьяне Куртуковой. Текст, уточняет автор, пришлось долго редактировать.

«Много денег было вложено в эту композицию, многострадальная песня. Много образов мы перепробовали. И в конце концов пришли к тому, от чего давно ушли. Так появился образ Татьяны Куртуковой», — говорит он.

Андреев отметил, что популярность песен сложно объяснить — возможно, дело в том, что композиция была сделана от души.

«Мы говорили о любви к своей родине. И, видимо, наши ощущения легли на сердце многим россиянам и не только», — сказал продюсер, добавив, что «Матушку-землю» слушают в 224 странах мира.

В июне глава МИД Индонезии Сугионо в своих соцсетях опубликовал видео под песню Татьяны Куртуковой «Матушка» о том, как президент и делегация страны побывали в РФ.

Ранее Татьяна Куртукова раскрыла, что должен сделать каждый россиянин для страны.

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