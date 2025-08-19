На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшие тесть и теща Баскова задолжали более 17 млрд рублей

Бывшие тесть и теща Баскова накопили долгов на 17,1 млрд рублей
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Бывшие теща и тесть Николая Баскова, Евгения и Борис Шпигели, накопили общую задолженность свыше 17,1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Основная часть долга — более 16,2 млрд рублей — связана с взысканиями по иску Генпрокуратуры. Остальная сумма, превышающая 900 млн рублей, включает долги за коммунальные услуги и налоги.

По данным приставов, у Евгении Шпигель накопилась задолженность: почти 1 млн рублей по налогам и коммунальным услугам, свыше 202,6 млн рублей по «иным взысканиям имущественного характера» в пользу физических и юридических лиц (взыскивают с февраля этого года) и более 149,7 млн рублей в виде уголовного штрафа как дополнительного наказания.

Ее муж должен по налогам и ЖКХ значительно меньше — 370,5 тыс. рублей. С мая с него также пытаются взыскать 400 тыс. рублей процессуальных издержек в доход государства и уголовный штраф в размере 449,7 млн рублей как дополнительное наказание.

Ранее в Госдуме рассказали о размерах удержаний за долги с пенсионеров.

