В Госдуме рассказали о размерах удержаний за долги с пенсионеров

Депутат Нилов: с пенсионеров за долги может быть удержано от 50 до 70% пенсии

У российских пенсионеров за долги может быть удержана часть пенсии. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Парламентарий отметил, что удержания из пенсий требуют особого внимания, так как прямо затрагивают социально уязвимые категории граждан. Он подчеркнул, что взыскания могут производиться только на законных основаниях и при наличии исполнительных документов. Основными причинами для удержаний являются долги по алиментам, кредитам, ЖКХ, решения Социального фонда РФ о переплатах или судебные акты.

Депутат напомнил, что максимальный размер удержаний из пенсии составляет до 50% по общим долгам и до 70% — по долгам за алименты. При этом с 2022 года действует важная норма о сохранении должнику прожиточного минимума в размере 19 329 рублей. Если в регионе должника прожиточный минимум будет выше общефедерального, то неприкосновенной будет именно эта сумма.

Нилов уточнил, что при возникшей переплате Социальный фонд РФ имеет право ежемесячно удерживать не более 20% пенсии.

