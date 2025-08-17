Стало известно, сколько млн рублей Гурам Амарян потратил на свадьбу

Стендап-комик Гурам Амарян потратил на свадьбу минимум 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Амарян заключил себя узами брака с 21-летней студенткой РАНХиГС Эке Мстоян. На торжестве присутствовало около 500 гостей. На торжестве выступили звезды шоу-бизнеса — рэпер Баста, певица Зара, артист Сосо Павлиашвили и Navai. Также на свадьбу пришли такие известные личности, как Гоар Аветисян, Алексей Щербаков, Азамат Мусагалиев, Toni, Иван Абрамов.

По данным издания, торжество прошло в особняке «Сафиса» в центре Москвы. Аренда помещения составляет полмиллиона рублей с прибавкой по 12 тысяч рублей за одного человека. Молодожены подготовили 40 столов для своих гостей с мясом, морепродуктами, экзотическими фруктами, закусками и премиальным алкоголем.

Гурам Амарян начал развивать себя в жанре стендапа в 2014 году. Он участвовал в шоу «Открытый микрофон», «Что было дальше?», «Stand Up на ТНТ».

Ранее на Басту подали в суд за моральный вред.