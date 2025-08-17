На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько млн рублей Гурам Амарян потратил на свадьбу

Mash: комик Гурам Амарян потратил на свадьбу минимум 20 млн рублей
true
true
true
close
Пресс-служба ТНТ

Стендап-комик Гурам Амарян потратил на свадьбу минимум 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Амарян заключил себя узами брака с 21-летней студенткой РАНХиГС Эке Мстоян. На торжестве присутствовало около 500 гостей. На торжестве выступили звезды шоу-бизнеса — рэпер Баста, певица Зара, артист Сосо Павлиашвили и Navai. Также на свадьбу пришли такие известные личности, как Гоар Аветисян, Алексей Щербаков, Азамат Мусагалиев, Toni, Иван Абрамов.

По данным издания, торжество прошло в особняке «Сафиса» в центре Москвы. Аренда помещения составляет полмиллиона рублей с прибавкой по 12 тысяч рублей за одного человека. Молодожены подготовили 40 столов для своих гостей с мясом, морепродуктами, экзотическими фруктами, закусками и премиальным алкоголем.

Гурам Амарян начал развивать себя в жанре стендапа в 2014 году. Он участвовал в шоу «Открытый микрофон», «Что было дальше?», «Stand Up на ТНТ».

Ранее на Басту подали в суд за моральный вред.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами