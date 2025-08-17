«Садимся, будем есть»: режиссер Грымов вспомнил, как Олег Табаков удивил его в антракте спектакля

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в разговоре с «Газетой.Ru» поделился воспоминаниями об Олеге Табакове. 17 августа великому актеру, одному из организаторов «Современника» и основателю «Табакерки» могло бы исполниться 90 лет.

«Олег Павлович был удивительным человеком. Прежде всего это большой русский актер, но для меня он был всегда еще и очень «аппетитным». Табаков — «вкусный» человек, никогда не терял аппетит к жизни, очень располагал к себе. Как-то, помню, приходил к нему в гримерку — мы собирались делать с ним спектакль. Я пришел к нему в антракте, и он сразу же сказал: «Все, садимся, будем есть». И достал какие-то вкусности. Очень важно, когда человек умеет получать удовольствие от маленьких вещей, той же еды. Это на меня произвело теплейшее впечатление», — признался Грымов.

Олега Табакова не стало 12 марта 2018 года, ему было 82. Любителям кино он запомнился картинами «Война и мир», «Двенадцать стульев», «Москва слезам не верит», «Мэри Поппинс, до свидания», «Ширли-мырли». Кроме того, Табаков озвучил Кота Матроскина в «Простоквашино».

