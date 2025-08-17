На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Садимся, будем есть»: режиссер Грымов вспомнил, как Олег Табаков удивил его в антракте спектакля

Режиссер Грымов заявил, что Олег Табаков очень любил жизнь
true
true
true
close
РИА Новости

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в разговоре с «Газетой.Ru» поделился воспоминаниями об Олеге Табакове. 17 августа великому актеру, одному из организаторов «Современника» и основателю «Табакерки» могло бы исполниться 90 лет.

«Олег Павлович был удивительным человеком. Прежде всего это большой русский актер, но для меня он был всегда еще и очень «аппетитным». Табаков — «вкусный» человек, никогда не терял аппетит к жизни, очень располагал к себе. Как-то, помню, приходил к нему в гримерку — мы собирались делать с ним спектакль. Я пришел к нему в антракте, и он сразу же сказал: «Все, садимся, будем есть». И достал какие-то вкусности. Очень важно, когда человек умеет получать удовольствие от маленьких вещей, той же еды. Это на меня произвело теплейшее впечатление», — признался Грымов.

Олега Табакова не стало 12 марта 2018 года, ему было 82. Любителям кино он запомнился картинами «Война и мир», «Двенадцать стульев», «Москва слезам не верит», «Мэри Поппинс, до свидания», «Ширли-мырли». Кроме того, Табаков озвучил Кота Матроскина в «Простоквашино».

Ранее Вера Алентова призналась, что завидовала Олегу Табакову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами