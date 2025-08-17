«Завидовала ему белой завистью»: Вера Алентова рассказала, чем восхищал ее Олег Табаков

Народная артистка России Вера Алентова в разговоре с «Газетой.Ru» поделилась воспоминаниями об Олеге Табакове. 17 августа великому актеру, одному из организаторов «Современника» и основателю «Табакерки» могло бы исполниться 90 лет.

«В студенческие годы мы обожали его искрящийся талант. В «Современник» нам, студентам, попасть было очень трудно, но мы не сдавались — и всегда уходили в восхищении от его актерских находок, иногда совсем неожиданных, но удивительно точных. Его хотелось взломать, как игрушку, чтобы посмотреть изнутри — как он это делает, как придумывает, как настолько точно доносит все зрителю, не напрягаясь, легко и грациозно? Уже повзрослев и встретив Олега Павловича на съемочной площадке, я продолжала завидовать белой завистью его легкости, очаровательным импровизациям. В моих воспоминаниях он остался человеком-праздником — как и для моего мужа, который его боготворил», — призналась Алентова, вдова Владимира Меньшова.

Олега Табакова не стало 12 марта 2018 года, ему было 82. Любителям кино он запомнился картинами «Война и мир», «Двенадцать стульев», «Москва слезам не верит», «Мэри Поппинс, до свидания», «Ширли-мырли». Кроме того, Табаков озвучил Кота Матроскина в «Простоквашино».

