Жена Сарика Андреасяна раскрыла секрет крепких браков: «Они держатся не на любви»

Актриса Лиза Моряк заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что браки, которые живут долго, держатся не на любви.

Моряк уверила, что спустя пять лет совместной жизни партнер не вспомнит то, как жена выглядела в момент их первой встречи, а также пройдет присущее влюбленности «чувство бабочек» в животе.

«Он вспомнит, как ты молча собирала документы для его мамы в больницу. А ты вспомнишь — как он поддерживал тебя во время болезни — не словами, а руками, действиями, ритуалами», — заявила актриса.

По словам знаменитости, настоящая прочность отношений заключается во фразе: «Я с тобой».

«Совместимость — это не идеальные свидания, а способность годами решать одинаковые проблемы. У них [крепких браков] особая система», — подчеркнула Моряк.

Супруга Сарика Андреасяна отметила, что в крепких отношениях существует распределение зон, где у каждого партнера роль, которая не унижает. В беседах между супругами нет сарказма, а во время ссор они не переходят на личности.

«Уважение — не как слово, а как привычка: налить чай, когда ты устал, закрыть окно, если тебе дует. Это не романтика. Это взрослое партнерство, которое строится не на эмоциях, а на четком: «Ты — мой человек. Всегда», — подытожила она.

Недавно Моряк ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам актрисы, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня».

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