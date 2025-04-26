Звезда «Баффи» назвала неожиданный секрет счастливого 23-летнего брака

Актриса Сара Мишель Геллар назвала неожиданный секрет счастливого 23-летнего брака с Фредди Принцем — младшим. 48-летняя актриса рассказала об отношениях в выпуске подкаста Today with Jenna & Friends.

Геллар напомнила, что они с мужем впервые встретились на съемках фильма 1997 года «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», а после несколько лет дружили.

«Отдельные ванные комнаты. Так просто», — ответила звезда на вопрос ведущих о залоге крепких отношений.

В начале февраля Сара Мишель Геллар подтвердила слухи о перезапуске сериала «Баффи — истребительница вампиров». По словам 47-летней Геллар, она никогда бы не согласилась на съемки в новом проекте, если бы не была уверена, что авторы «смогут сделать все правильно».

Ранее Дмитрий Шепелев раскрыл секрет семейного счастья.