Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Баффи» назвала неожиданный секрет счастливого 23-летнего брака

Актриса Геллар назвала отдельные ванные залогом крепких отношений
close
Jeremy Smith/Global Look Press

Актриса Сара Мишель Геллар назвала неожиданный секрет счастливого 23-летнего брака с Фредди Принцем — младшим. 48-летняя актриса рассказала об отношениях в выпуске подкаста Today with Jenna & Friends.

Геллар напомнила, что они с мужем впервые встретились на съемках фильма 1997 года «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», а после несколько лет дружили.

«Отдельные ванные комнаты. Так просто», — ответила звезда на вопрос ведущих о залоге крепких отношений.

В начале февраля Сара Мишель Геллар подтвердила слухи о перезапуске сериала «Баффи — истребительница вампиров». По словам 47-летней Геллар, она никогда бы не согласилась на съемки в новом проекте, если бы не была уверена, что авторы «смогут сделать все правильно».

Ранее Дмитрий Шепелев раскрыл секрет семейного счастья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами