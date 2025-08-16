Концерт Вани Дмитриенко отменили на Урале, а потом передумали

На Урале отменили концерт певца Вани Дмитриенко, а затем «передумали». Об этом пишет Ura.ru.

Организаторам концерта в Екатеринбурге пришлось сначала отменить концерт, а потом найти площадку большей вместимости из-за повышенного спроса на билеты. Вместо концерт-холла «Свобода» артист выступит в «Екатеринбург-ЭКСПО» — это помещение вмещает пять тысяч человек.

«Надеемся, новая площадка будет удобной и вы хорошо проведете время», — говорится в сообщении, которое пришло читателю агентства.

Приобретенные поклонниками Дмитриенко билеты категорий «Танцпол» и Meet & Greet действительны, обменивать их не нужно. При этом категорий «Балкон» и VIP недействительны и требуют обмена.

Концерт Дмитриенко состоится 20 сентября.

Ваня Дмитриенко стал популярен благодаря треку «Венера-Юпитер» в 2020 году. Молодой человек стал лауреатом рейтинга Forbes «30 до 30».

