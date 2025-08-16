На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Концерт Вани Дмитриенко отменили на Урале, а потом передумали

В Екатеринбурге из-за ажиотажа перенесли концерт певца Вани Дмитриенко
true
true
true
close
SimpleWine

На Урале отменили концерт певца Вани Дмитриенко, а затем «передумали». Об этом пишет Ura.ru.

Организаторам концерта в Екатеринбурге пришлось сначала отменить концерт, а потом найти площадку большей вместимости из-за повышенного спроса на билеты. Вместо концерт-холла «Свобода» артист выступит в «Екатеринбург-ЭКСПО» — это помещение вмещает пять тысяч человек.

«Надеемся, новая площадка будет удобной и вы хорошо проведете время», — говорится в сообщении, которое пришло читателю агентства.

Приобретенные поклонниками Дмитриенко билеты категорий «Танцпол» и Meet & Greet действительны, обменивать их не нужно. При этом категорий «Балкон» и VIP недействительны и требуют обмена.

Концерт Дмитриенко состоится 20 сентября.

Ваня Дмитриенко стал популярен благодаря треку «Венера-Юпитер» в 2020 году. Молодой человек стал лауреатом рейтинга Forbes «30 до 30».

Накануне концерт Xolidayboy отменили из-за угрозы атаки беспилотников. Выступление, запланированное на 20 августа этого года на ставропольском стадионе «Динамо», перенесли почти на год — на 9 июня следующего года.

Ранее Игорь Крутой объяснил, почему «Новая волна» переехала в Казань.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами