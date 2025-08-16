Потерявший при обрушении казармы ноги десантник снимется в кино

Оставшийся без ног десантник Набиев может сыграть с актером Янковским

Потерявший при обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске ноги десантник Рустам Набиев снимется в кино. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Кинематографический проект «100 000 ударов» недавно представили на питчинге в Фонде кино. Сценарий основан на реальной биографии Рустама и рассказывает о его восхождении на Эверест. Главную роль должен сыграть сам Набиев, его героя будут сопровождать во время восхождения друг-гид и альпинистка.

«Стать актером было одной из моих больших целей. И жизнь предоставила мне такую возможность», — рассказывает Набиев.

Гид, предварительно, должен сыграть Иван Янковский.

Обрушение казармы под Омском произошло 13 июля 2015 года. 23 солдат, оказавшихся под завалами, спасти не удалось, еще 19 были ранены.

Рустам Набиев, из-за полученных при обрушении травм переживший ампутацию ног, стал общественным деятелем. Он многодетный отец, ведет популярный блог.

