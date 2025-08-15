На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известную актрису заставили пройти обряд экзорцизма из-за депрессии

В Китае актрису Чжао Лусы заперли в гостинице из-за депрессии
rooosyzh09/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Китайская актриса Чжао Лусы пожаловалась на действия своего агентства. Ее цитирует SCMP.

Чжао рассказала в соцсетях, что в декабре 2024 года стала страдать депрессией и была вынуждена отменить и приостановить текущую работу. После этого, говорит актриса, агентство заставило ее заплатить штраф за нарушение контракта — около $280 тысяч.

Кроме того, продолжила Чжао Лусы, она неоднократно сталкивалась с физическим и психологическим насилием со стороны агентства. К примеру, объяснила она, компания запретила ей госпитализацию после проявления физических симптомов, вызванных психическим заболеванием.

Вместо этого, говорит девушка, ее заперли в гостинице и попросили шамана провести над ней обряд экзорцизма. Пришедший шаман заявил, что на нее наложено заклинание.

Чжао назвала глупостью решение продлить четырехлетний контракт с агентством, принятое в начале этого года. Она призналась, что хочет уйти из шоу-бизнеса и открыть лапшичный магазин.

3 августа компания Чжао заявляла, что всегда поддерживала Чжао, но актриса это заявление опровергла. Из открытых источников известно, что Чжао обеспечивает 80% дохода своего агентства.

В прессе 26-летнюю девушку, также известную как Рози Чжао, называют одним из «лучших цветов Китая, рожденных после 1995 года». Она впервые появилась на экране в 2016 году и прославилась благодаря участию в таких телесериалах, как «Роман Тигра и Розы» и «Скрытая любовь».

Накануне актриса Ольга Дибцева рассказала, что лечила послеродовую депрессию у психиатра. При этом, добавила она, для нее нет большей радости, чем дети и семья.

Ранее айдола из Японии осудили за предложение переводчице сходить с ним в туалет.

