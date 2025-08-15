На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тысячи людей заночевали на Всемирной выставке в Осаке

В Осаке из-за отключения электричества посетителям Всемирной выставки пришлось спать прямо там
Kyodo

Около 30 тысяч посетителей Всемирной выставки в японском городе Осака оказались в затруднительном положении, когда не смогли уехать домой. Об этом пишет SCMP.

Тысячам из них пришлось провести ночь на территории выставки ЭКСПО 2025 после того, как единственную станцию метро рядом с выставкой пришлось закрыть.

Движение по линии Тюо, единственному прямому маршруту до Юмэсимы, искусственного острова, где проходит выставка, было остановлено в 21:30 — за 30 минут до закрытия площадки — из-за сбоя электроснабжения.

Хотя метро Осаки частично восстановило движение до полуночи, Юмэсима была настолько переполнена людьми, пытавшимися покинуть территорию выставки, что движение там пришлось ограничить. Посетителям рекомендовали воспользоваться другим общественным транспортом или оставаться внутри выставки.

Люди расположились на скамейках сидели под кольцевидной деревянной витриной выставки, некоторые укрылись в открытых для них павильонах. В павильоне Германии раздавали закуски, некоторые рестораны пускали посетителей в кондиционированные помещения.

Наутро 36 человек были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести из-за теплового удара или травм, связанных с нахождением в толпе.

