«Доверяю Вселенной»: Нюша ответила на вопрос об идеальном мужчине

Певица Нюша ответила на вопрос об идеальном мужчине. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам звезды, она не считает нужным создавать образ «идеального мужчины». 35-летняя артистка уверена, что в какой-то момент встретит человека, и ей с ним будет хорошо.

«На мой взгляд, важно ориентироваться на чувства, а не на список критериев, ведь я сама неидеальна. В этом вопросе я доверяю Вселенной — она знает, какой партнер мне подойдет и когда», — размышляет она.

Нюша была замужем за бизнесменом Игорем Сивовым, в браке родились сын и дочь. Сейчас дети живут с отцом в Дубае.

В интервью певица также рассказала, как переживает разлуку с детьми. По ее словам, после развода с Сивовым их образ жизни почти не поменялся — она часто уезжает на гастроли и много общается с сыном и дочерью, когда возвращается.

