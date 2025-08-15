На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Доверяю Вселенной»: Нюша ответила на вопрос об идеальном мужчине

Певица Нюша призналась, что доверяет Вселенной в вопросе встречи партнера
true
true
true
close
Пресс-служба певицы Нюши

Певица Нюша ответила на вопрос об идеальном мужчине. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам звезды, она не считает нужным создавать образ «идеального мужчины». 35-летняя артистка уверена, что в какой-то момент встретит человека, и ей с ним будет хорошо.

«На мой взгляд, важно ориентироваться на чувства, а не на список критериев, ведь я сама неидеальна. В этом вопросе я доверяю Вселенной — она знает, какой партнер мне подойдет и когда», — размышляет она.

Нюша была замужем за бизнесменом Игорем Сивовым, в браке родились сын и дочь. Сейчас дети живут с отцом в Дубае.

В интервью певица также рассказала, как переживает разлуку с детьми. По ее словам, после развода с Сивовым их образ жизни почти не поменялся — она часто уезжает на гастроли и много общается с сыном и дочерью, когда возвращается.

Ранее Волочкова рассказала, готова ли она присоединиться к гарему арабского шейха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами