Бизнесмен подарил квартиру лишившемуся после ДТП ног мальчику

Бизнесмен Гребенюк подарил квартиру мальчику, пострадавшему в ДТП под Рязанью
Бизнесмен и блогер Михаил Гребенюк в интервью Карену Адамяну рассказал, что подарил квартиру пострадавшему в резонансном ДТП под Рязанью школьнику. Интервью опубликовано на VK Видео.

Речь идет об инциденте 2020 года. Водитель рейсового автобуса «МоскваВолгоград» уснул за рулем. В результате машина перевернулась. Одним из пострадавших стал Влад Синилкин. Он получил многочисленные травмы и лишился обеих ног и руки.

Гребенюк отметил, что семья Синилкина жила в съемной квартире. Поэтому блогер принял решение подарить ей недвижимость в Подмосковье. Квартира обошлась предпринимателю в 9 миллионов рублей, а ее обустройство – в 2 миллиона рублей.

«Подумали, было бы здорово как-то немножко облегчить их жизнь. И договорились, что как только они заедут, мы полностью оплатим мебель и планировку», — рассказал блогер.

В июле Михаил Гребенюк поддержал детскую футбольную команду «Альтаир» из башкирского поселка Алексеевка, прославившуюся после завирусившегося в соцсетях ролика.

Предприниматель оплатил капитальный ремонт помещения, где тренируются дети. На модернизацию спортивного зала и обустройство коридоров, раздевалок, душевых и тренерской он дал 3 миллиона рублей.

Ранее Денис Кукояка захотел построить дом с виноградником за 1,5 млрд рублей.

