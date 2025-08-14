На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певица Акула раскрыла, кто захотел стать продюсером для ее годовалой дочери

Певица Акула призналась, что нашла продюсера для своей годовалой дочери
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Певица Акула (Оксана Почепа — настоящее имя) призналась, что нашла продюсера для своей годовалой дочери Раисы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Она отметила, что ее супруг, композитор Игорь Бабаев дружит с продюсером Михаилом Чертищевым, отцом юной Betsy, исполнительницы «Сигма Бой». По ее словам, тот выразил готовность помочь ее дочери с карьерой. Артистка уточнила, что будет рада, если дочь пойдет по ее стопам.

«Он говорит: «Я жду Раечку на фит. Быстрее, быстрее». Наш папа Игорь Бабаев подходит к нашей маленькой, смотрит на нее и говорит: «Дочь, расти быстрее, у меня на тебя большие планы», — поделилась Оксана Почепа.

10 августа Акула заявила, что стала популярной среди зумеров задолго до Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. По словам певицы, она дает больше концертов для молодого поколения, чем солистка ансамбля «Золотое кольцо», и является родоначальником этого тренда. Она отметила, что не стоит на месте и постоянно делает коллаборации с молодыми артистами. Почепа призналась, что хочет записать совместный трек с nkeeei и Ваней Дмитриенко.

Ранее Акула заявила о готовности стать матерью во второй раз.

