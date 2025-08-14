На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Люся Чеботина сыграла «себя не в себе» в сериале

Люся Чеботина сыграла в «сериале «Баранкины и камни силы»
Кинопоиск

Певица Люся Чеботина снялась в сериале «Баранкины и камни силы». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Чеботина сыграет роль персонажа, который перевоплотился в ее образ. В 3 серии, которая вышла 14 августа, артистка споет свой хит «Солнце Монако» для одного особенного зрителя.

Режиссер проекта Михаил Поляков похвалил Чеботину на съемках и назвал ее суперпрофессионалом.

«У Люси Чеботиной была очень сложная задача: быть не-собой, которая изображает себя — то есть, изобразить себя в представлении другого человека. И она справилась с ней очень хорошо!» — рассказал режиссер.

Чеботина отметила, что это не первый ее опыт в кино. Она призналась, что съемки в сериале запомнятся ей позитивом и юмором.

«У Люси Чеботиной была очень сложная задача: быть не-собой, которая изображает себя — то есть, изобразить себя в представлении другого человека. И она справилась с ней очень хорошо! Мы долго объясняли, долго репетировали», — поделилась певица.

В проекте также сыграли Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Кузьма Сапрыкин, Полина Гухман, Дмитрий Журавлев, Ксения Кутепова, Марина Доможирова, Мирон Проворов, Константин Белошапка, Илья Соболев, Александр Мизев, Валери Зоидова, Снежана Самохина, Алексей Бурмистров, Илья Виногорский, Александр Аверин.

Ранее Зои Кравиц разгромила ванную Тейлор Свифт из-за змеи.

