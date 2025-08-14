На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
3 сезон «Вампиров средней полосы» покажут на фестивале в Сочи

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдет в сентябре
START Studio

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» стартует 15 сентября. Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Мероприятие продлится до 20 сентября. На горном курорте «Роза Хутор» покажут новинки онлайн-платформ и премьеры новых серий уже известных проектов.

Фестиваль откроет фильм Анны и Григория Сельяновых «Брат навсегда». В картине авторы порассуждают о феномене дилогии «Брат» и культурной ценности ленты.
Зрители смогут увидеть такие полнометражные картины, как «Будь моим парнем» Сергея Наумова; «Лысый нянь» Алисы Шитиковой; «Семьянин» Дмитрия Власкина. Также на фестивале состоится премьера анимационного фильма «Киберслав» Стаса Дмитриева и Дмитрия Яковенко.

Среди сериалов в программе будут представлены такие проекты, как «Царь ночи» Дмитрия Месхиева; «Няня Оксана» Евгении Абдель-Фаттахи; «Берлинская жара» Евгения Лаврентьева; «Тысяча «нет» и одно «да» Андрея Силкина; «Отпечатки» Сергея Филатова; «Тоннель» Флюзы Фархшатовой; «Жар» Артема Аксененко; «Интересное положение» Гоги Мамаджаняна; «Полураспад» Максима Свешникова; «Встать на ноги» Павла Тимофеева; «Искусство падения» Мигеля; третий сезон «Вампиров средней полосы» Алексея Акимова; второй сезон «Кибердеревни» Сергея Васильева.

Ранее Shaman прилетел в КНДР.

