«Издевается над людьми»: на Долину обрушились с критикой за рэп-выступление

Критик Соседов: исполнение рэпа Ларисой Долиной – это издевательство над людьми
Певица Лариса Долина, исполнившая свою песню «Погода в доме» в стиле рэп, не знает, куда себя деть и идет на крайние меры, считает музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной Службой Новостей он назвал это издевательством над людьми и посоветовал артистке «отрезветь».

По мнению критика, пример Долиной подтверждает, что нужна специальная кнопка «стоп», которой можно останавливать артистов. В противном случае это приводит к насмешкам и подобному «жалкому зрелищу», заявил он. Певице Соседов посоветовал заниматься своей обычной работой и не ставить эксперименты над слушателями.

«Зачем так издеваться над людьми? Ну ты же знаешь, что у тебя нет таланта в этом жанре, пой свою «Погоду в доме» в эстрадном стиле, как все и привыкли её слышать», — заявил критик, пожелав певице «отрезветь» и вернуться к обычному стилю исполнения песен.

10 августа издание Super опубликовало ролик, в котором Долина прочитала рэп. Артист Александр Панайотов имитировал битбоксинг. После этого продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что существует малая вероятность того, что речитатив вызовет искренний интерес у молодого поколения. Он предположил, что исполнение артистки будет восприниматься как определённый стеб над рэпом.

Ранее Дробыш раскритиковал Долину за нападки на студентов.

